Atalanta, Elmas su Sarri: "Ho parlato molto con lui e mi fa piacere..."

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L'Atalanta ha accolto Elmas, arrivato in prestito dal Lipsia. Il centrocampista, nella giornata di oggi, è stato presentato alla stampa e nel corso della lunga chiacchierata con i cronisti ha avuto modo di parlare anche di Sarri. A tal proposito, l'ex Napoli ha dichiarato: "Ho parlato molto con lui e mi fa piacere l'impressione che ha avuto su di me: già conoscevo il suo gioco. Mi ha dato dei compiti precisi già dalla gara contro il Sassuolo e non vedo l'ora di continuare questo percorso".

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