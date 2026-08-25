Lazio, Provstgaard sulla prima uscita in campionato: "Ottima vittoria!"
25.08.2026 16:00 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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Oliver Provstgaard è sceso in campo con la maglia da titolare nella prima uscita in campionato della Lazio, tornando ad offrire, in coppia con Doekhi, una buona prestazione in una partita comunque complicata e difficile per la squadra di Gattuso.
Il calciatore danese vuole affermarsi nel nuovo reparto difensivo biancoceleste, e intanto esulta per il risultato della partita contro il Bologna, fondamentale per il morale di tutto il gruppo: "Ottima vittoria!" si legge sul post pubblicato su Instagram dal difensore.