Bologna - Lazio, che prestazione per Mandas: il post della società - VIDEO

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Tra i protagonisti della vittoria della Lazio a Bologna, oltre al decisivo Frattesi, c'è sicuramente anche Christos Mandas. Il portiere biancoceleste offre alla sua squadra una prestazione praticamente impeccabile, in cui mette sicurezza e para tutto ciò che può, salvando più volte il risultato. Sui tre punti c'è anche il suo zampino, e la società ha deciso di celebrarlo pubblicamente con un post sui suoi canali social.

"Si scopre che la Grecia è famosa per le persiane" si legge sul reel pubblicato su Instagram, in cui viene mostrata la prestazione del portiere e la serie di parate che hanno permesso alla Lazio di portare a casa la vittoria finale. Di seguito il post: