Lazio, Caicedo omaggia i tifosi a Bologna: "Brividi!" - VD
25.08.2026 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un vero e proprio spettacolo quello offerto dai tifosi della Lazio nel settore ospiti dello stadio Dall’Ara in occasione della sfida contro il Bologna, vinta dalla squadra di Gattuso grazie alla rete di Frattesi.
I quasi 4.000 supporter biancocelesti non hanno mai smesso di sostenere la squadra per tutti i 90 minuti con cori e sciarpate continue.
Ad apprezzare c’è anche l’ex Lazio Felipe Caicedo che ha ricondiviso sul suo profilo X il video postato dalla società con scritto “Brividi”.
Brividi https://t.co/3MI9g2iWkV— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) August 25, 2026
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