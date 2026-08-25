Lazio | Biasin e l'operazione Pinamonti: "Vi dico perché è un buon affare"
25.08.2026 19:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Sull'operazione, a un passo della chiusura, che porterà Andrea Pinamonti a vestire la maglia della Lazio si è espresso anche Fabrizio Biasin. Sul proprio profilo Instagram, il giornalista ha messo in risalto i numeri dell'attaccante del Sassuolo nelle ultime cinque stagioni, per poi spiegare perché, secondo il suo punto di vista, il suo acquisto sia davvero un buon affare.
"25/26 9 gol, 4 assist
24/25 11 gol, 1 assist
23/24 12 gol, 2 assist
22/23 5 gol, 1 assist
21/22 13 gol, 2 assist.
G/A quasi sempre oltre la doppia cifra.
Con le cifre che girano Andrea Pinamonti (27 anni) alla Lazio per 12 milioni bonus compresi è davvero un buon affare".
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.