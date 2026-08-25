Lazio | Biasin e l'operazione Pinamonti: "Vi dico perché è un buon affare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Sull'operazione, a un passo della chiusura, che porterà Andrea Pinamonti a vestire la maglia della Lazio si è espresso anche Fabrizio Biasin. Sul proprio profilo Instagram, il giornalista ha messo in risalto i numeri dell'attaccante del Sassuolo nelle ultime cinque stagioni, per poi spiegare perché, secondo il suo punto di vista, il suo acquisto sia davvero un buon affare.

"25/26 9 gol, 4 assist

24/25 11 gol, 1 assist

23/24 12 gol, 2 assist

22/23 5 gol, 1 assist

21/22 13 gol, 2 assist.

G/A quasi sempre oltre la doppia cifra.

Con le cifre che girano Andrea Pinamonti (27 anni) alla Lazio per 12 milioni bonus compresi è davvero un buon affare".