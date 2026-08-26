Calciomercato Lazio | Di Marzio conferma: “Trattativa col Siviglia per Ratkov”
26.08.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Per un Pinamonti che arriva potrebbe esserci un Ratkov che saluta. L’attaccante serbo è evidentemente fuori dai piani di Gattuso e, dopo aver rifiutato diverse destinazioni, potrebbe convincersi a lasciare la Lazio.
Ratkov aspetta la Bundesliga ma intanto potrebbe dover valutare l’offerta del Siviglia. Già nella giornata di ieri Alfredo Pedullà aveva riportato l’interesse del club spagnolo per l’attaccante della Lazio, che aveva intanto detto ancora no al Southampton.
Come riportato da Gianluca Di Marzio, però, proprio la pista tra Lazio e Siviglia potrebbe scaldarsi. Secondo il noto esperto di mercato è in corso una trattativa tra i due club per Ratkov “sulla base di un prestito con diritto di riscatto”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.