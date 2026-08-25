Calciomercato Lazio | La Germania chiama Ratkov: due club interessati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - Tante richieste per Petar Ratkov. Ormai ai margini della Lazio, il centravanti serbo può lasciare la Capitale negli ultimi giorni di mercato. È fuori dal progetto tecnico di Gattuso, che non gli ha dato spazio nonostante i sei gol segnati nel pre campionato. Gli ha preferito sempre Dia dal primo minuto, sia in Coppa Italia (dove almeno è subentrato) che in campionato (rimasto in panchina, ha giocato Noslin).

E ora arriverà anche Pinamonti dal Sassuolo: lo spazio quindi si ridurrà ancora di più. Per questo a Formello si aspettano offerte per il classe 2003, che fin qui ha rifiutato le avanches sia della Dinamo Mosca che del Southampton. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero due club tedeschi interessati a lui, ovvero il Mainz e l'Augsburg. Il primo in particolare deve ovviare all'infortunio dell'attaccante Benedict Hollerbach, che lo scorso gennaio si è rotto il tendine d'achille.

In corsa ci sarebbero anche alcune società de La Liga, soprattutto il Siviglia che nelle ultime ore ha chiesto informazioni sulla sua situazione. Il futuro di Ratkov sembra quindi ormai segnato: con ogni probabilità lascerà la Lazio, che poi deciderà se rituffarsi nel mercato in entrata. Dopo soli sei mesi, il serbo è già con le valigie in mano.