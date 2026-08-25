Lazio, Mandas esulta: "Grazie per il supporto, andiamo!" - FT
25.08.2026 21:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La Lazio rialza la testa dopo l'eliminazione in Coppa Italia e vince all'esordio imponendosi contro il Bologna grazie al gol di Frattesi. A contribuire al successo contro la squadra di Tedesco anche le parte di Mandas che ha letteralmente salvato il risultato in almeno due occasioni.
Il portiere greco ha poi festeggiato la vittoria sui social con alcuni scatti del match e la frase: "Grazie a tutti per il vostro supporto!! Continuiamo".
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