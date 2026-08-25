Lazio | Tancredi Palmeri: "Pinamonti? A quel prezzo è un affarone. In passato..."

25.08.2026 21:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio | Tancredi Palmeri: "Pinamonti? A quel prezzo è un affarone. In passato..."
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Anche Tancredi Palmeri di Sportitalia, direttamente dal suo profilo X, si è espresso sull'acquisto di Pinamonti da parte della Lazio. L'operazione è in chiusura, con le firme che dovrebbero arrivare nella giornata di domani. E sui social è già tempo di giudizi. Ecco le parole del giornalista:

"Non lo so mica se con Carnevali la Lazio sarebbe riuscita a prendere Pinamonti a soli 3 milioni + 10 di diritto. A quel prezzo la Lazio ha fatto un affarone. Ma del resto il Sassuolo pure va bene con il prestito di Sebastiano Esposito (anche se manca la punta). Il Cagliari..."

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.