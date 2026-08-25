Lazio | Tancredi Palmeri: "Pinamonti? A quel prezzo è un affarone. In passato..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Anche Tancredi Palmeri di Sportitalia, direttamente dal suo profilo X, si è espresso sull'acquisto di Pinamonti da parte della Lazio. L'operazione è in chiusura, con le firme che dovrebbero arrivare nella giornata di domani. E sui social è già tempo di giudizi. Ecco le parole del giornalista:

"Non lo so mica se con Carnevali la Lazio sarebbe riuscita a prendere Pinamonti a soli 3 milioni + 10 di diritto. A quel prezzo la Lazio ha fatto un affarone. Ma del resto il Sassuolo pure va bene con il prestito di Sebastiano Esposito (anche se manca la punta). Il Cagliari..."

Non lo so mica se con Carnevali la Lazio sarebbe riuscita a prendere Pinamonti a soli 3 milioni + 10 di diritto.



A quel prezzo la Lazio ha fatto un affarone.



Ma del resto il Sassuolo pure va bene con il prestito di Sebastiano Esposito (anche se manca la punta).



Il Cagliari… — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 25, 2026