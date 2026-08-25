Lazio, Pedraza esulta: "Tifosi, grazie! Continuiamo a migliorare" - FOTO
25.08.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Buona la prima per la Lazio, almeno in campionato. Esordio positivo per Gattuso dopo la figuraccia in Coppa Italia contro il Mantova: vittoria a Bologna grazie al gol di Frattesi, subentrato nel secondo tempo. In campo c'era anche Alfonso Pedraza, uno dei nuovi acquisti di quest'estate. Su Instagram ha esultato per il successo pubblicando alcuni scatti della partita del Dall'Ara. Di seguito il suo messaggio: "I primi tre punti e ancora più motivazione per lavorare e migliorare. Sempre Avanti Lazio. Grazie ai nostri tifosi per il loro supporto".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.