Ex Lazio | Crespi continua a segnare: ancora in gol con l'Union Brescia

Nuova stagione, vecchie abitudini. Valerio Crespi ha ricominciato da dove aveva finito, riprendendo subito a segnare. È suo uno dei tre gol dell'Union Brescia contro il Carpi, alla prima giornata del Girone A di Serie C (21 agosto). L'ex attaccante della Primavera della Lazio, classe 2004, ha realizzato la rete del 2-1 intorno al 31' minuto. La gara si è poi conclusa sul risultato di 3-1, con i biancoblu che hanno conquistato i loro primi tre punti in campionato.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03