Lazio, Palmeri: "La protesta dei tifosi è da studiare..."

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Un settore ospiti gremito e un tifo incessante per tutti i 90 minuti. I tifosi della Lazio hanno rimepito ogni seggiolino del Dall'Ara e così faranno in tutte le gare in trasferta della stagione, disertando invece l'Olimpico che si preannuncia semivuoto anche contro il Genoa. Questa la decisione dei supporter biancocelesti che proseguono la loro protesta nei confronti della società.

Un "caso" che certo non è passato inosservato e che Tancredi Palmeri ha così commentato: "Che paradosso che la Lazio quest’anno sentirà la carica dei propri tifosi soprattutto in trasferta. Sicuramente un caso da laboratorio da studiare per capire se sarà ribaltato l’immarcescibile tabù casa trasferta mai smentito nella storia del calcio a ogni latitudine".

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