Repubblica: “Sponsor Inter chiama Agcom per quello Lazio”. La posizione del club

RASSEGNA STAMPA - Nuovo sponsor e altra polemica. Sollevata questa volta, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, dallo sponsor dell’Inter. Sulla maglia dei nerazzurri c’è Betsson, il cui manager Stefano Tino ha chiesto l’intervento dell’Agcom per far chiarezza sulla sponsorizzazione che ha alegato la Lazio e kayunsports.news.

Quest’ultimo sarebbe un “nome associato a un operatore di gioco non autorizzato”, da qui la richiesta di Betsson di un intervento delle autorità per chiarer la situazione. Sempre il quotidiano spiega però come la Lazio avrebbe fatto sapere di aver concluso l’accordo proprio dopo il via libera ottenuto dall’Agcom, consultato preventivamente per evitare un bis di quanto accaduto con Polymarket.

Da Formello, quindi, la posizione è chiara: kayunsports.news è un sito di informazione non collegato alla piattaforma cinese di scommesse online non autorizzata in Italia e che ha un indirizzo diverso. Lo sponsor ha già fatto il suo esordio nella gara contro il Bologna in campionato.