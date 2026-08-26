È già allarme per la Lazio: in difesa rimane solo Romagnoli

RASSEGNA STAMPA - Neanche il tempo di iniziare la stagione che la Lazio riparte da dove si era fermata: dal rischio di ritrovarsi in emergenza numerica a causa degli infortuni. Contro il Bologna si è fermato Marusic (oltre a Dele-Bashiru), spalancando sì la strada a Floriani Mussolini ma allo stesso tempo privando Gattuso di un’alternativa al centro della difesa.

Il montenegrino, infatti, ha svolto in questo precampionato anche il ruolo di alternativa alla coppia titolare. Per Gattuso, quindi, all’Olimpico contro il Genoa ci sarà una pedina in meno su cui fare affidamento ma soprattutto, come riporta il Messaggero, un solo giocatore come alternativa in panchina, al netto di eventuali aggiunte dalla Primavera.

Al momento Sutalo non può infatti essere considerato arruolabile, come spiegato da Gattuso per la necessità di riportarlo in condizione dopo il problema ai gemelli del polpaccio accusato tra Mondiale e ritorno con l’Ajax. Gigot non ha l’idoneità e sta trattando la rescissione, Patric è invece stirato. Rimane appunto il solo Romagnoli, a sua volta reduce da qualche acciacco e sempre con un occhio rivolto al mercato. Non la situazione migliore da cui ripartire.