Lazio, attesa per Marusic e Dele-Bashiru: oggi gli esami strumentali

26.08.2026 09:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, attesa per Marusic e Dele-Bashiru: oggi gli esami strumentali
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RASSEGNA STAMPA - Una sola giornata alle spalle e già si trova a incrociare le dita Rino Gattuso. Il bollettino post gara parla di due infortunati in casa Lazio: il primo è stato Marusic dopo neanche venti minuti seguito Dele-Bashiru a inizio secondo tempo.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, i due giocatori saranno sottoposti oggi agli esami strumentali di rito che chiariranno l’entità del problema, muscolare per entrambi i giocatori della Lazio.

Sia per Marusic che per Dele-Bashiru si teme infatti uno stiramento ai flessori, gli esami all’Eur presso la Pret Medica chiariranno la gravità e di conseguenza quanto i due giocatori dovranno rimanere fuori.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.