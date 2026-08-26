Lazio, attesa per Marusic e Dele-Bashiru: oggi gli esami strumentali
26.08.2026 09:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Una sola giornata alle spalle e già si trova a incrociare le dita Rino Gattuso. Il bollettino post gara parla di due infortunati in casa Lazio: il primo è stato Marusic dopo neanche venti minuti seguito Dele-Bashiru a inizio secondo tempo.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, i due giocatori saranno sottoposti oggi agli esami strumentali di rito che chiariranno l’entità del problema, muscolare per entrambi i giocatori della Lazio.
Sia per Marusic che per Dele-Bashiru si teme infatti uno stiramento ai flessori, gli esami all’Eur presso la Pret Medica chiariranno la gravità e di conseguenza quanto i due giocatori dovranno rimanere fuori.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.