Lazio, l'infermeria non si svuota: le condizioni di Cataldi preoccupano

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RASSEGNA STAMPA - Floriani Mussolini è stato ufficialmente designato come vice Marusic, ma presto potrebbe essere chiamato a fare qualcosa in più. Il montenegrino si sottoporrà oggi agli esami strumentali dopo il problema accusato al Dall’Ara: il timore è uno stiramento, la stessa ipotesi che riguarda Dele-Bashiru, uscito nella ripresa per lasciare spazio a Frattesi.

Le notizie dall’infermeria, in generale, non sono incoraggianti. Cataldi si è sottoposto ieri a nuovi accertamenti a Barcellona per verificare i progressi dopo l’operazione estiva. Le indicazioni non sarebbero positive: il centrocampista rischia altri 45 giorni di stop, con un ulteriore slittamento del rientro.

Questa mattina, alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno libero, verranno valutate anche le condizioni di Sutalo. Il difensore croato non è ancora pronto e Gattuso lo aveva già spiegato dopo Bologna: "È arrivato con un problema ai gemelli, la condizione non è delle migliori. Dobbiamo metterlo in piedi".