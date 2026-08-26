Lazio, ecco Pinamonti: Gattuso ha finalmente il suo centravanti

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RASSEGNA STAMPA - Andrea Pinamonti non è il colpo da copertina, ma per la Lazio può rappresentare un salto di qualità. Lotito ha chiuso ieri con il Sassuolo. La formula resta in parte da chiarire: la versione più accreditata, come scrive il Corriere dello Sport, parla di un acquisto a titolo definitivo, con 3 milioni di parte fissa e bonus fino a un totale di circa 12. Pinamonti firmerà fino al 2031 e dovrebbe sostenere le visite mediche tra oggi e domani.

La caccia al bomber è stata lunga e complicata: prima di lui sono stati inseguiti, con risultati diversi, Gimenez, Espì, Ivanovic, Icardi e Bamba Dieng. Alla fine Lotito è riuscito ad accontentare Gattuso, che chiedeva un centravanti praticamente dal primo giorno.

L'arrivo di Pinamonti certifica invece il bocciatura di Ratkov. Il serbo non ha convinto Gattuso e a Bologna è arrivata la conferma: Ratkov è fuori dal progetto, ma il problema resta la sua cessione. Dopo il nuovo no al Southampton, potrebbe farsi avanti il Siviglia.

Pinamonti non sarà Ciro Immobile, che ha abituato bene la Lazio e i suoi tifosi negli scorsi anni, ma è un centravanti vero: destro, capace di calciare anche con il sinistro, efficace nel gioco aereo e con numeri costanti. Nelle ultime cinque stagioni ha segnato 13, 5, 11, 10 e 9 gol. Ha aspettato la Lazio per settimane, pur sapendo di non essere inizialmente la prima scelta. Ora tocca a lui. Dopo mesi di ricerca e una lunga serie di tentativi, Gattuso ha finalmente il numero nove che chiedeva.