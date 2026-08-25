Cirillo (Dazn): "Vi dico che Lazio ho visto. Gattuso e Sarri? Una cosa li accomuna"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuta ai microfoni di Radiosei, Barbara Cirillo, giornalista e bordocampista Dazn, presente al Dall'Ara per Bologna-Lazio, si è espressa sulla partita e su alcuni protagonisti, soprattutto su Gattuso. Ecco le sue parole:

"È una Lazio in piena costruzione, con giocatori che non sono al 100%. Contro il Bologna ho visto una Lazio subito aggressiva, in partita, sembrava dimenticare la partita contro il Mantova e, nello stesso tempo, sembrava ricordarla. E l'approccio l'ha dimostrato. Deve continuare a crescere come gruppo, in attesa che arrivino nuovi innesti. Immagino che una punta debba arrivare, ma anche in difesa manca qualcosa. Come prima di campionato, devo dire che ho visto una buona Lazio.

Si vede che c'è un rapporto umano. Lo vedo molto Gattuso (ride, ndr), urlava talmente tanto che facevo fatica a capire con chi ce l'avesse perché storpiava i nomi dei calciatori o utilizzava dei nomignoli. Era irrefrenabile. A bordo campo è molto divertente, è un allenatore che si fa sentire tanto. Quando c'è un'interruzione di gioco, è sempre pronto a chiamare qualcuno, a dare indicazioni. Una cosa accomuna Sarri e Gattuso, l'autenticità nel modo di comunicare. Sono due allenatori veri, non hanno strutture. A volte è un bene, altre un male. Gattuso è una persona sincera".