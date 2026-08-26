Lazio | Floriani Mussolini, debutto e promozione: è lui il vice Marusic

RASSEGNA STAMPA - La decisione ormai è presa: Romano Floriani Mussolini sarà il vice Marusic sulla fascia destra della Lazio. Non si tratta soltanto di una gerarchia emersa durante la preparazione, ma di una scelta confermata anche alla prima giornata di campionato. Quando il montenegrino si è fermato a Bologna, Gattuso non ha avuto dubbi: dentro il classe 2003, con Lazzari rimasto in panchina. Una decisione che premia il percorso del prodotto del vivaio e, allo stesso tempo, avvicina sempre più l’ex Spal all’addio.

Il terzino ha affrontato senza paura una partita delicata. L’ammonizione rimediata in avvio poteva complicargli la serata, ma il terzino ha saputo gestirla, continuando a spingere quando possibile e senza perdere le distanze. Ha partecipato anche all’azione del gol di Frattesi, nata proprio da una sua rimessa laterale.

Bologna, però, resterà soprattutto la serata del suo debutto in Serie A con la Lazio. Un traguardo inseguito a lungo, costruito anche attraverso le esperienze lontano da Formello che gli hanno permesso di completare la crescita. Gattuso, scrive il Corriere dello Sport, sembra intenzionato a dargli spazio. Lo ha seguito per tutta la preparazione e ne apprezza soprattutto corsa, disponibilità e prospettive di crescita. In caso di conferma dell’infortunio e di uno stop, Floriani potrebbe ritrovarsi titolare già alla prossima partita. Un’accelerazione improvvisa nel suo percorso, ma Gattuso ha già dimostrato di considerarlo pronto e di avere fiducia nelle sue qualità.