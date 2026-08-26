Lazio | Frattesi come Stankovic: gol e impatto da record

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RASSEGNA STAMPA - Frattesi si è dimostrato subito quello che la Lazio sperava potesse diventare: un giocatore a cui aggrapparsi. Il suo esordio ha già trovato spazio nella storia biancoceleste, scrive il Corriere dello Sport: è il primo centrocampista a segnare alla prima presenza in Serie A con la Lazio da Demetrio Albertini, il 31 agosto 2003. L’ultimo a riuscirci entrando dalla panchina era stato invece Dejan Stankovic, nel settembre 1998.

La sua specialità, del resto, è proprio l’impatto a gara in corso. Nelle ultime quattro stagioni nessun centrocampista in Italia ha segnato più gol entrando dalla panchina: otto, gli stessi realizzati da Lazar Samardzic.

Numeri che raccontano anche il peso di Frattesi nel campionato italiano. Dal suo esordio in Serie A, soltanto quattro centrocampisti hanno segnato più di lui: Calhanoglu (38), Pasalic (30), Koopmeiners (29) e Lorenzo Pellegrini (27). Frattesi è fermo a quota 23, ma la sensazione è che possa ancora scalare la classifica.

Contro il Bologna è entrato al 54’ e ha cambiato ritmo alla partita. È stato il centrocampista più pericoloso, toccando più palloni di tutti nell’area rossoblù. Un ingresso da protagonista, con una certezza: Davide aveva portato la fionda.