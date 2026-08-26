Lazio, Cataldi fermo a lungo ma sempre con la squadra: il gesto a Bologna

RASSEGNA STAMPA - Dovrà rimanere ai box ancora a lungo Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio si è recato a Barcellona dal prof Cugat che lo aveva già operato a fine maggio per nuovi controlli che hanno ribadito il verdetto temuto: servirà ancora un mese e mezzo al centrocampista prima di tornare a disposizione.

Un verdetto duro, non il peggiore possibile però: scongiurata infatti per il momento una nuova operazione per Cataldi, che senza altri intoppi tornerà a metà ottobre potendo sfruttare anche la lunga sosta alle porte. Intanto, però, nonostante l’infortunio il centrocampista della Lazio rimane sempre vicino alla squadra.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, Danilo Cataldi prima di volare a Barcellona per i controlli è partito con la squadra verso Bologna, assistendo alla vittoria dei compagni dalla tribuna e dimostrando ancora una volta tutta la sua vicinanza alla squadra e l’appartenenza al mondo Lazio.