Lazio, Pinamonti sa far male alla Roma. E la data di nascita evoca dolci ricordi

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RASSEGNA STAMPA - Corsi e ricorsi storici, semplici statistiche che bastano da sole ad alimentare la fiamma della speranza. Andrea Pinamonti è il nuovo attaccante della Lazio e, pur senza essere ancora arrivato a Roma, già si porta dietro un ruolo non banale a Formello.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, Pinamonti ha spesso segnato alla Roma nel corso della sua carriera, sin dalle giovanili con la maglia dell’Inter. Un dato statistico che di per sé significa poco ma che basta ad alimentare attese per le prossime stracittadine.

Per Pinamonti garantiscono del resto Baroni e Pioli, che lo hanno incontrato e formato a inizio carriera. C’è poi un altro dettaglio che non può non evocare dolci ricordi: quello della data di nascita dell’ormai ex attaccante del Sassuolo. Pinamonti è nato infatti il 19 maggio 1999, una notte scolpita nella memoria dei tifosi della Lazio: quella della conquista della Coppa delle Coppe a Birmingham.