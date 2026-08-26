Lazio, Dele ko: uomini contati a centrocampo ma c’è una soluzione di riserva

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RASSEGNA STAMPA - In difesa Marusic, a centrocampo Dele-Bashiru. Il festival degli infortuni che lo scorso anno ha colpito la Lazio non ha dato tregua nella prima giornata del nuovo campionato. Due giocatori si sono infatti fermati col Bologna, accorciando subito la coperta a disposizione di Gattuso.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero la situazione è abbastanza critica in mezzo al campo, dove al terzetto titolare è rimasta una sola alternativa. Oltre a Frattesi, Rovella e Taylor che partiranno dall’inizio contro il Genoa rimane infatti il solo Belahyane, più le soluzioni alternative.

La prima, spiega il quotidiano, potrebbe essere quella di rispolverare da mezzala Przyborek. A questa opzione si aggiunge poi almeno numericamente il nome di Farcomeni: il centrocampista in età da Primavera non è stato convocato da Punzi per la prima gara ed è rimasto invece agli ordini di Gattuso partendo con la prima squadra per Bologna. Evidente però, al netto di questo, la situazione di emergenza per il centrocampo della Lazio.