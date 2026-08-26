Ex Lazio | Malagò chiama Immobile, possibile ruolo in Federazione?
26.08.2026 11:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Solo qualche settimana fa ha dato ufficialmente l’addio al calcio giocato ma, ora, l’ex bomber della Lazio Ciro Immobile potrebbe iniziare subito una nuova avventura.
Stando a quanto riporta l’edizione odierna de il Corriere della Sera sembra infatti che il presidente della Figc Giovanni Malagò abbia chiamato l’ex calciatore, forse per proporgli un ruolo in federazione.
Al momento entrambe le parti non confermano né smentiscono l'eventualità di una futura collaborazione.
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