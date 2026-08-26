Lazio, fissate le visite mediche di Pinamonti: via libera dopo l’ok della Lega
Arriva il via libera per la partenza di Pinamonti verso la Capitale. Ancora questa mattina l’attaccante era bloccato in Emilia dopo gli accordi raggiunti tra Lazio e Sassuolo per il trasferimento del giocatore. A frenare il tutto era stata l’attesa per il via libera della Lega Serie A alla formula concordata tra le parti, sempre in relazione alla necessità di far rimanere in positivo il saldo zero con cui è alle prese il club biancocelete. La situazione si è però risolta e ora, come riportato da Radio Laziale, è arrivato il via libera per la partenza e sono state fissate le visite mediche dell’attaccante, previste per oggi alle ore 18:00. Dopodiché le firme sul contratto e l’ufficialità del nuovo attaccante da aggiungere alla rosa di Gattuso.