Lazio, fissate le visite mediche di Pinamonti: via libera dopo l’ok della Lega

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Arriva il via libera per la partenza di Pinamonti verso la Capitale. Ancora questa mattina l’attaccante era bloccato in Emilia dopo gli accordi raggiunti tra Lazio e Sassuolo per il trasferimento del giocatore. A frenare il tutto era stata l’attesa per il via libera della Lega Serie A alla formula concordata tra le parti, sempre in relazione alla necessità di far rimanere in positivo il saldo zero con cui è alle prese il club biancocelete. La situazione si è però risolta e ora, come riportato da Radio Laziale, è arrivato il via libera per la partenza e sono state fissate le visite mediche dell’attaccante, previste per oggi alle ore 18:00. Dopodiché le firme sul contratto e l’ufficialità del nuovo attaccante da aggiungere alla rosa di Gattuso.