Ratkov, pioggia di rifiuti ma per la Lazio è in uscita: cosa può succedere
26.08.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Non cambia idea Petar Raktov, almeno per ora. L’attaccante serbo continua a dire no al Southampton, nonostante sembra ormai evidente come anche non rientri del tutto nei piani di Gattuso per il futuro.
Al netto del no agli inglesi su Ratkov fa registrato anche l’interesse del Siviglia, che potrebbe diventare anche una soluzione concreta per l’attuale attaccante della Lazio che però continua ad attendere.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, Ratkov starebbe aspettando qualche chiamata dalla Bundesliga prima di decidere il proprio futuro. Un futuro che, comunque vada, sembra chiaramente lontano dalla Lazio dopo appena sei mesi dall’arrivo a Formello.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.