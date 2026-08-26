Calciomercato Lazio | Lazzari in uscita: spunta un’altra opzione

RASSEGNA STAMPA - Le parole di Gattuso non fanno che confermare quanto il precampionato aveva già ampiamente lasciato intendere: Manuel Lazzari è a oggi la terza scelta della Lazio sulla fascia destra della difesa.

Per questo il terzino, il cui contratto con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno, è a oggi tutt’altro che certo di rimanere a Formello. Senza addio, infatti, è concreto il rischio di una stagione passata ai margini, con poche presenze e poco spazio a disposizione.

Su Lazzari sembrava potesse esserci il Sassuolo, ma la pista si è complicata visto il ritorno di fiamma tra i neroverdi e Belghali. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero potrebbe però farsi avanti il Monza che cerca una pedina di esperienza da aggiungere alla rosa. Il tempo stringe, ma il futuro di Lazzari alla Lazio appare segnato.