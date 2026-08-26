Calciomercato | Artistico lascia la Lazio: l’annuncio di Di Marzio e la formula

AGGIORNAMENTO ORE 12:25 - Arrivano conferme sull'indiscrezione lanciata da Alfredo Pedullà in merito a un rilancio decisivo del Padova per Artistico. L'attaccante è infatti a un passo dal lasciare la Lazio a titolo definitivo, come svelato da Gianluca Di Marzio che parla di un trasferimento da 3,5 milioni di euro. “Colpo Padova, fatta per Gabriele Artistico! Alla Lazio 3.5 milioni” si legge sull'account X del noto esperto di mercato.

Cerca squadra Gabriele Artistico, reduce da un precampionato vissuto con la maglia della Lazio ma con poco spazio a disposizione nella squadra di Gattuso. L’attaccante aveva deciso di aspettare sperando in proposte dalla Serie A, mentre aumenta l’elenco delle pretendenti in Serie B.

In particolare, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, una squadra sarebbe stata protagonista in questi minuti di un'accelerazione potenzialmente decisiva. Si tratta del Padova, che già in passato Padova aveva offerto secondo circa 500mila euro di ingaggio a stagione ricevendo però il no dello stesso Artistico. Negli ultimi minuti, e forse visti anche i recenti sviluppi, una nuova proposta che viaggia ora verso la chiusura della trattativa.

Sul calciatore aveva aveva manifestato il proprio interesse anche il Verona oltre a Cesena e Sampdoria e soprattutto, l’Avellino che aveva già sondato Artistico tra maggio e giugno e che era tornato alla carica in mattinata prima dell'offensiva del Padova, che sembra ora davanti a tutti per l'attaccante della Lazio.