Serie A, Lazio - Genoa: le voci che racconteranno la sfida su Dazn

La vittoria sul campo del Bologna è ormai in archivio, la Lazio è concentrata sulla seconda giornata di campionato che la vedrà impegnata contro il Genoa. Sarà un debutto particolare per i biancocelesti, all'Olimpico non ci sarà il pubblico che li ha seguiti in trasferta e che da sempre li ha sostenuti nei match casalinghi. Un'atmosferta particolare quella che si respirerà e che su Dazn racconteranno, oltre alla gara, le voci di Riccardo Mancini e Cristian Brocchi.

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