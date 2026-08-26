Genoa, prosegue la preparazione in vista della Lazio: le ultime

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Prosegue la preparazione del Genoa in vista della trasferta nella Capitale per la sfida contro la Lazio all'Olimpico, in programma domenica 30 agosto alle 20:45. Nella giornata di oggi, come si legge sul sito ufficiale del club, la squadra si è ritrovata nel centro sportivo per un'altra seduta di allenamento.

Percorsi atletici in palestra e attivazioni sul terreno di gioco, poi esercitazioni tecniche e addestramenti collettivi finalizzati anche al processo di ambientamento dei nuovi tra cui l’ultimo acquisto Osmajic. Infine, partitelle a campo ridotto. Nessuna novità dall'infermeria, Havel e Traorè hanno lavorato a parte in attesa di sottoporsi a ulteriori controlli clinici. De Rossi ha dato appuntamento alla squadra giovedì per una nuova seduta di lavoro.

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