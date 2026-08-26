Belahyane resta alla Lazio: la scelta sul centrocampista

26.08.2026 14:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Belahyane resta alla Lazio: la scelta sul centrocampista

RASSEGNA STAMPA - Un altro anno, o almeno certamente altri sei mesi, con la maglia della Lazio addosso. Nessun addio all’orizzonte per Reda Belahyane, destinato a rimanere in biancoceleste al termine del mercato.

Il centrocampista ex Verona era stato protagonistas di alcune timide voci di mercato durante l’estate. Situazioni mai approfondite davvero o in alternativa snobbate dallo stesso Belahyane, che si prepara quindi a nuovi mesi con la maglia della Lazio.

Come riporta l’edizione del Messaggero Belahyane è infatti destinato, salvo sorprese di mercato a oggi non pronosticabili, a rimanere a Formello dove rappresenterà una delle alternative a centrocampo a disposizione di Gattuso per completare il reparto. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.