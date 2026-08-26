Calciomercato Lazio | Harder e Hutchinson nel mirino? Come stanno le cose

RASSEGNA STAMPA - Diverse voci di mercato continuano ad accostare Conrad Harder alla Lazio. Il giovane classe 2005 è in uscita dal Lipsia per mancanza di spazio e i biancocelesti si sono informati per un prestito soprattutto prima di chiudere per Pinamonti.

Tra i profili accostati alla Lazio si aggiunge poi al nome dell’attaccante danese anche quello del 2008 Lorenz Hutchinson, di proprietà del Leicester. Un altro nome di prospettiva, in un reparto però già molto affollato.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, si tratta di nomi che a oggi rimangono sullo sfondo e che con l'arrivo di Pinamonti sembrano destinati a svanire dall'orbita Lazio. A meno che in caso di partenze nel reparto offensivo tra Ratkov e Dia non si verifichino occasioni last-minute per far tornare di moda i profili di Harder e Hutchinson.