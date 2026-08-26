Due anni senza Sven: anche la Lazio ricorda Eriksson - FOTO

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Il 26 agosto di due anni fa ci lasciava Sven-Goran Eriksson. Allenatore nella storia del calcio mondiale, ma soprattutto nella leggenda della Lazio, con i tanti trionfi dell’era Cragnotti scolpiti nella memoria di ogni tifoso biancoceleste. Anche lo stesso club ha voluto ricordare l’ex tecnico nell’anniversario della scomparsa con un post social e con una nota sul proprio sito.

Questa la nota: “Due anni fa, ci lasciava Sven Goran Eriksson, allenatore del nostro secondo scudetto e non solo. Nato a Torsby (Svezia) il 5 febbraio 1948, Sven-Göran Eriksson ha avuto una breve carriera da difensore in patria per poi essere costretto ad appendere gli scarpini al chiodo per un grave infortunio. Ha così di intraprendere il percorso da allenatore che, dopo aver mosso i primi passi in patria, lo ha portato a guidare il Benfica ed alcune squadre di Serie A per poi approdare in biancoceleste ne giugno 1997”.

“In 136 partite al timone della Lazio, ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea. Eriksson non è stato solo l’allenatore più vincente nella storia della Società Sportiva Lazio, ma soprattutto un uomo integerrimo ed una persona squisita e signorile, doti che sapeva mescolare al classico aplomb nordico”. Di seguito il post.