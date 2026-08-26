Calciomercato Lazio | Harder idea per l’attacco? Contatti col Lipsia, ma il Leeds…

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha chiuso per Pinamonti, ma i colpi in attacco potrebbero non essere finiti qui: tutto dipende dalle eventuali cessioni nel reparto offensivo. Nel caso in cui dalla Francia dovessero arrivare offerte concrete per Boulaye Dia, la Lazio sarebbe pronta a valutare la sua cessione. La speranza della società, però, resta quella che sia Ratkov a convincersi a lasciare la capitale. Nel frattempo, però, la dirigenza si sta già guardando intorno e ha recapitato un'offerta al Lipsia per Conrad Harder.

Il 21enne danese nell'ultima stagione ha trovato spazio con una certa continuità, collezionando 29 presenze sulle 32 gare disponibili in Bundesliga. Il minutaggio, tuttavia, è stato contenuto: poco più di 30 minuti di media a partita, anche perché spesso è entrato in campo a gara in corso.

Come spiega il Corriere della Sera, il Lipsia sarebbe disposto ad accettare la formula proposta dalla Lazio, ovvero un prestito con diritto di riscatto, ma sembrano preferire la proposta del Leeds, ritenendo più stimolante per la crescita del giocatore la possibilità di misurarsi con un campionato competitivo come la Premier League.