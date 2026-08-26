Lazio, Lotito toglie Tavares dal mercato: cosa succede ora con Pellegrini?

RASSEGNA STAMPA - Al passo d’addio, anzi no. Nuno Tavares, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero, è fuori dal mercato. Dietro la decisione di non far partire il portoghese ci sarebbe una scelta di Lotito, anche a causa di un Porto che finora non ha mai affondato davvero.

Il club lusitano ha sempre proposto infatti un prestito con diritto di riscatto, possibilità a cui la Lazio non ha mai aperto pretendendo infatti l’obbligo per lasciar partire Nuno Tavares in una formula che non fosse direttamente a titolo definitivo. La richiesta di 15 milioni ha frenato però il Porto e altre pretendenti e per questo il terzino sembra destinato a rimanere a Formello.

Legittimo a questo punto chiedersi cosa accadrà con Pellegrini. Come vi abbiamo raccontato ieri non trovano riscontro al momento le voci relative a possibili mal di pancia del terzino, fermato invece da un problema fisico. Al netto della sua volontà di rimanere a Formello, però, ci sarà anche bisogno di fare i conti con gli ingaggi pesanti in una zona di campo che può offrire al massimo una maglia da titolare che, al momento, sembra assegnata a Pedraza. A pochi giorni dalla fine del mercato, e con un contratto (quello di Pellegrini) in scadenza il prossimo 30 giugno, ogni soluzione non può essere scartata a priori.