Lazio - Genoa, scelto l'arbitro del match: i precedenti

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto pronto per la 2ª giornata di Serie A che prenderà il via venerdì 28 agosto. Dopo il successo contro il Bologna la Lazio farà il suo esordio all’Olimpico nel match contro il Genoa in programma domenica 30 agosto alle 20.45.

A dirigere la sfida sarà l’arbitro Feliciani della sez. di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Fontani mentre il IV Uomo sarà Mariani. Al VAR ci sarà Abisso e all’AVAR Cosso.

Feliciani ha diretto i biancocelesti tre volte in Serie A e la Lazio ha vinto tutte e tre le partite. Il primo precedente è Lazio-Frosinone 3-1 del 29 dicembre 2023, il secondo è proprio Genoa-Lazio 0-1 del 19 aprile 2024 e il terzo risale al 22 marzo 2026, quando la Lazio si impose 2-0 a Bologna con una doppietta di Taylor.

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