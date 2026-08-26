Lazio, ospite a sorpresa con l’U14: c’è Bryan Rodriguez, figlio di Pedro - VIDEO

26.08.2026 15:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
Lazio, ospite a sorpresa con l’U14: c’è Bryan Rodriguez, figlio di Pedro - VIDEO

Il 23 maggio 2026 Pedro ha giocato la sua ultima gara con la maglia della Lazio. A distanza di tre mesi il primogenito Bryan torna a indossare seppur per un sola settimana la maglia biancoceleste. Il giovane classe 2013 è stato infatti invitato dal club nella Capitale ad allenarsi per una settimana con la squadra Under 14

Dribbling, fiuto del gol, capacità di dialogare con i compagni e anche un piede estremamente educato sui calci piazzzati: il dna non mente e anche il giovane Bryan ha fatto vedere numeri degni di quanto mostrato da papà Pedro con la Lazio e non solo, rendendo orgogliosa anche la mamma Carolina Martin, che ha raccontato: “Bryan ha avuto un’opportunità a cui non riusciamo a credere: la Lazio, squadra dove giocava suo padre, lo ha invitato per una settimana di allenamenti, per conoscere le strutture, come si allena il settore giovanile e com’è essere un giocatore della Lazio. Come madre mi sento estremamente orgogliosa e molto fortunata di averlo potuto vedere all’opera con i suoi nuovi amici in Italia”.

La stessa Carolina Martin ha poi condiviso insieme a Bryan Rodriguez un video sui propri profili social con alcune giocate viste nella Capitale nella settimana vissuta con la Lazio Under 14: “Non potrei essere più orgogliosa di lui. Del suo impegno, della sua disciplina e di quella mentalità che ha, di voler sempre dare il meglio. Ma, soprattutto, di vederlo divertirsi. Perché per me, questa è la cosa più importante: che trovi ciò che lo appassiona, che si sforzi di raggiungerlo e che si diverta mentre costruisce la propria strada. E vivere questa esperienza in un club che fa parte della storia del calcio della sua famiglia ha reso questi giorni ancora più speciali. Grazie, Lazio, per aver aperto le porte e per avergli permesso di vivere un'esperienza che sicuramente non dimenticherà”. Di seguito il video.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.