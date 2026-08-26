Lazio, ospite a sorpresa con l’U14: c’è Bryan Rodriguez, figlio di Pedro - VIDEO

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Il 23 maggio 2026 Pedro ha giocato la sua ultima gara con la maglia della Lazio. A distanza di tre mesi il primogenito Bryan torna a indossare seppur per un sola settimana la maglia biancoceleste. Il giovane classe 2013 è stato infatti invitato dal club nella Capitale ad allenarsi per una settimana con la squadra Under 14.

Dribbling, fiuto del gol, capacità di dialogare con i compagni e anche un piede estremamente educato sui calci piazzzati: il dna non mente e anche il giovane Bryan ha fatto vedere numeri degni di quanto mostrato da papà Pedro con la Lazio e non solo, rendendo orgogliosa anche la mamma Carolina Martin, che ha raccontato: “Bryan ha avuto un’opportunità a cui non riusciamo a credere: la Lazio, squadra dove giocava suo padre, lo ha invitato per una settimana di allenamenti, per conoscere le strutture, come si allena il settore giovanile e com’è essere un giocatore della Lazio. Come madre mi sento estremamente orgogliosa e molto fortunata di averlo potuto vedere all’opera con i suoi nuovi amici in Italia”.

La stessa Carolina Martin ha poi condiviso insieme a Bryan Rodriguez un video sui propri profili social con alcune giocate viste nella Capitale nella settimana vissuta con la Lazio Under 14: “Non potrei essere più orgogliosa di lui. Del suo impegno, della sua disciplina e di quella mentalità che ha, di voler sempre dare il meglio. Ma, soprattutto, di vederlo divertirsi. Perché per me, questa è la cosa più importante: che trovi ciò che lo appassiona, che si sforzi di raggiungerlo e che si diverta mentre costruisce la propria strada. E vivere questa esperienza in un club che fa parte della storia del calcio della sua famiglia ha reso questi giorni ancora più speciali. Grazie, Lazio, per aver aperto le porte e per avergli permesso di vivere un'esperienza che sicuramente non dimenticherà”. Di seguito il video.