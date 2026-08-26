Mattei: "Sutalo, Pinamonti e Frattesi come farà la Lazio a riscattarli?"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha fatto il punto sul mercato della Lazio soffermandosi anche sull'acquisto di Pinamonti: “Pinamonti ha la valigia fatta, in attesa di trasferirsi nella Capitale. Le condizioni sono studiate ad hoc per la Lazio, che col saldo zero deve inventarsi determinate formule per rispettare tutte le regole".

"Queste sono tutte invenzioni finanziarie che però tra un anno dovrai saldare: io penso che fra Sutalo, Frattesi e Pinamonti la Lazio dovrà saldare dai 20 ai 30 milioni e come farà, avendo anche meno entrate? Queste sono formule studiate per arrampicarsi sugli specchi e provare a stare in piedi. Così la Lazio non ha ambizioni".

"La Reggina non deve galleggiare ma deve essere una società leader, stando a quanto ha detto il presidente; qui invece non ci sono ambizioni”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.