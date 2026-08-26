Lazio, Valentini: "Lotito? Non mi piace buttarla sulla politica. Spero che Gattuso..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dirigente Antonello Valentini è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dell'inizio del campionato di Serie A, facendo una disamina su alcune squadre e riservando alcune considerazioni anche per quanto riguarda la Lazio di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Gattuso sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società. Su Lotito sono stato sempre molto critico, anche per i suoi atteggiamenti di prepotenza e arroganza, ma buttarla sulla politica è qualcosa che non mi piace. La Lazio ha una tifoseria molto appassionata e spero che Gattuso con la sua determinazione riesca a riaprire ad un dialogo fra il presidente ed i sostenitori"