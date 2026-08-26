Supercoppa Italiana, individuate due date. E sulla sede...

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Lazio e Inter sono in attesa di capire quando si disputerà la Supercoppa Italiana. Un tema caldo del momento sul quale si è espresso nuovamente il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Queste le parole rilasciate a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio Aic: "Supercoppa italiana? Non sappiamo ancora dove giocare, con grandissima probabilità la giocheremo il 22 o il 23 dicembre, prima di Natale. Stiamo aspettando delle offerte, se saranno il linea con le aspettative potremmo giocarla sia fuori che dentro l'Europa, ma non lontanissimo"

Proseguendo, Simonelli ha aggiunto che, se non dovessero arrivare offerte, la partita si disputerà "a San Siro, perché come da regolamento si gioca sul campo della squadra che ha vinto lo scudetto".

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