Lazio, Cardone: "Vittoria a Bologna inaspettata. Harder? Se parte Ratkov..."

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Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha detto la sua sul mercato e su questo inizio di stagione della Lazio: "Mi ha sorpreso tantissimo l’arrivo di Frattesi. Come ha detto Gattuso, questa Lazio così ridimensionata che potesse arrivare a Frattesi si faceva fatica ad immaginarlo; è un grande giocatore e lo ha dimostrato subito."

"Grande delusione per quanto accaduto contro il Mantova perché è una competizione importante per la Lazio e poi c’è anche il danno economico".

"Vittoria di Bologna inaspettata. Non mi ha sorpreso invece la conferma da parte di Gattuso dell’11 titolare visto in Coppa Italia, per dare un segnale di fiducia ai suoi. Ha ricevuto una risposta importante, di personalità".

"Ratkov? Il Siviglia fa sul serio e il giocatore ha aperto alla destinazione spagnola. Se dovesse partire lui, e anche Artistico, attenzione a Harder che prima era considerata solo un’alternativa a Pinamonti. Nel caso in cui partissero entrambi, la questione Harder, nel frattempo corteggiato da diversi club, cambierebbe. Ha 21 anni, in prospettiva è un giocatore davvero interessante".

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