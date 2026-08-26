Lazio, addio a Maurizio Fallica: ex centrocampista biancoceleste

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Si è spento in questi giorni Maurizio Fallica, ex centrocampista della Lazio dei primi anni ’50. Una vita trascorsa con l’aquila sul petto - dai pulcini fino alle riserve - anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, seguendo e sostenendo le vicende della squadra del cuore. Un legame profondo, quello con i colori biancocelesti, che lo ha accompagnato per tutta la sua vita e che non si è mai interrotto, nemmeno lontano dal campo. Una passione rimasta intatta nel tempo, fatta di ricordi, affetto e di quella particolare appartenenza che lega per sempre un calciatore alla maglia con cui ha mosso i primi passi nel calcio e di cui è tifoso.

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