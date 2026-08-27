Lazio, primo allenamento per Pinamonti: subito a disposizione per il Genoa

RASSEGNA STAMPA. - Ieri è stato il Pinamonti day, con arrivo in auto, visite e firma sul contratto. Oggi, invece, l'ormai ex Sassuolo svolgerà il primo allenamento con la squadra e come riporta il Corriere dello Sport sarà disponibile per la sfida di domenica contro il Genoa, una partita particolare anche per il suo passato. Starà a Gattuso decidere se lanciarlo subito.

La Lazio ha bisogno di migliorare il rapporto tra occasioni create e gol segnati, soprattutto grazie al contributo del proprio centravanti. Pinamonti arriva proprio per questo: trasformare le occasioni in reti e restituire peso a un attacco che, negli ultimi anni, troppo spesso è rimasto a metà strada. Ora tocca a lui dimostrare di poter essere davvero il nove che alla Lazio è mancato.