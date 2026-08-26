Serie A, Allegri sulla corsa scudetto: "Ci sono otto squadre da tenere d'occhio"

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Massimiliano Allegri, dopo la vittoria al debutto contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset commentando così la corsa scudetto: "L'Inter è la favorita poiché detiene il trofeo ma ci saranno almeno otto squadre da tenere d'occhio. Oltre ai nerazzurri e noi, anche Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como e Atalanta. In Champions League invece va passato il girone unico e poi arrivare ai playoff o agli ottavi al meglio".

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