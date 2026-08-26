Serie A, Simonelli sugli arbitri: "Abbiamo già visto certe cose. Quello che non è..."

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La prima giornata di campionat è ormai in archivio, ma non senza polemiche. Diverse le decisioni arbitrali che hanno creato discussioni e confronti. Sull'argomento, caldissimo in questi giorni, si è espresso anche il presidente della Lega - Simonelli - che ha commentato così quanto accaduto: "Troppe interruzioni non fanno piacere e non piacciono a nessuno. Questa prima giornata ha fatto vedere certe cose, credo che una volta comprese bene le dinamiche andremo verso un calcio sempre meno interrotto”.

"Abbiamo avuto un incontro con i club in cui Orsato e Messina ci hanno illustrato la loro nuova linea. L’abbiamo condivisa, perché snellisce il gioco: come ho avuto modo di dire anche in altre occasioni, l’importante è che questo nuovo metodo, in cui non si accentua il piccolo fallo, sia applicato in modo omogeneo a tutte le squadre. Benissimo l’impostazione, l’importante è che quello che non è fallo una domenica non lo sia nemmeno in quella successiva”.

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