Lazio, a Formello c'è anche lady Pinamonti: lo scatto social - FT

26.08.2026 19:43 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, a Formello c'è anche lady Pinamonti: lo scatto social - FT

Andrea Pinamonti è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. L’attaccante, in arrivo dal Sassuolo, nel pomeriggio è arrivato nel centro sportivo di Formello per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto.

Insieme a lui anche la sua dolce metà Dasha insieme al piccolo Adam con cui ha scattato una tenera foto all’interno del centro sportivo.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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