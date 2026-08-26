Lazio, a Formello c'è anche lady Pinamonti: lo scatto social - FT
26.08.2026 19:43 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Andrea Pinamonti è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. L’attaccante, in arrivo dal Sassuolo, nel pomeriggio è arrivato nel centro sportivo di Formello per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto.
Insieme a lui anche la sua dolce metà Dasha insieme al piccolo Adam con cui ha scattato una tenera foto all’interno del centro sportivo.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide