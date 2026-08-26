Calciomercato Lazio | Ratkov ha chiesto la cessione: cosa manca con il Siviglia

CALCIOMERCATO LAZIO - Procede spedita la trattativa tra Lazio e Siviglia per la cessione di Petar Ratkov al club andaluso. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, le due società stanno cercando la quadra sulla formula, con il calciatore che ha aperto alla destinazione spagnola dopo aver rifiutato altre offerte, tanto da aver persino chiesto esplicitamente la cessione al club biancoceleste.

Arrivato nella Capitale a gennaio, Ratkov è pronto per ripartire con una nuova avventura. Oltre alla poca fiucia mostrata da Gattuso, con l'arrivo di Pinamonti lo spazio si ridurrebbe ulteriormente e già le scelte nel match di Bologna sono state un chiaro messaggio. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.