Lazio, Pizzi: "Scelta oculata con Pinamonti e Frattesi, vi spiego perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Fausto Pizzi, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di TMW, ha commentato - tra gli altri temi - l'arrivo di Pinamonti alla Lazio. Le considerazioni dell'ex calciatore: "Secondo me hanno fatto una scelta molto oculata con lui e Frattesi, sono due giocatori italiani di livello. Mi sembra il meglio fra ciò che la Lazio potesse permettersi".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE