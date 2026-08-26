Lazio, Pizzi: "Scelta oculata con Pinamonti e Frattesi, vi spiego perché"
26.08.2026 21:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Fausto Pizzi, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di TMW, ha commentato - tra gli altri temi - l'arrivo di Pinamonti alla Lazio. Le considerazioni dell'ex calciatore: "Secondo me hanno fatto una scelta molto oculata con lui e Frattesi, sono due giocatori italiani di livello. Mi sembra il meglio fra ciò che la Lazio potesse permettersi".
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