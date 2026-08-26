NEWS | Sinner si ferma (ancora), stop anche agli allenamenti

New York è lontanissima perché il presente di Jannik Sinner si divide tra Montecarlo e Torino dove il numero 1 al mondo fa spola per continuare ad allenarsi e a sottoporsi alla terapie riabilitative per il problema al ginocchio. Così anche nella giornata di ieri Sinner si è presentato al JMedical per un appuntamento prefissato e per la fisioterapia del caso... <<< SINNER >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini