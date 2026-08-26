Lazio, Gattuso perde Dele-Bashiru: stop confermato, i tempi di recupero
26.08.2026 20:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
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Confermato l'infortunio di Dele-Bashiru. Il centrocampista della Lazio era uscito nel secondo tempo della gara contro il Bologna per un problema ai flessori della coscia destra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, gli esami effettuati in giornata hanno riportato una lesione di primo grado: rimarrà ai box per circa venti giorni, saltando sicuramente la prossima giornata di campionato contro il Genoa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.